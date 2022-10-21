На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали шеф-повар слуцкого ресторана «Вояж Холл», многодетная мама, которая получила орден Матери, и эксперт по защите прав потребителей, который дал нам комментарий.

Каролина Сытько

Каролина Сытько — шеф-повар ресторана «Вояж Холл» в Слуцке. Она с детства любила готовить и экспериментировать с блюдами, поэтому профессию выбрала без сомнений. Сейчас большая часть блюд в «Вояж Холле» — это разработки Каролины. Она признаётся, что чувствует счастье, когда уже просто приходит на работу и включает плиты.

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ресторане «Вояж Холл» и его шеф-поваре Современная классика. Рассказываем о слуцком

Елена Давидовская

Елена Давидовская — случчанка, мама четырёх дочерей и одного сына. Старшая, Владислава, ходит в пятый класс, а младший Елисей родился в прошлом году. В пятницу, 14 октября (в День матери), Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, вручил Елене орден Матери.

вручили орден Матери. Фото Жительнице Слуцка

Иван Райкевич

Иван Райкевич — юрист из Слуцка, эксперт по защите прав потребителей. По просьбе «Кур’ера» Иван разобрал ситуацию, когда женщина отдала машину на починку в сомнительную мастерскую, где сделали только хуже. По словам Ивана, в случае, когда оставляешь машину в каком-то гараже у незнакомого «мастера» без договора, а потом забираешь её испорченной, перспектива что-то доказать и вернуть деньги — туманная.