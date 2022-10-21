Мероприятие запланировано на субботу, 22 октября.

Как рассказала «Кур’еру» Людмила Мазникова, директор Слуцкого городского Дома культуры, они уже завершили ремонт в концертном зале, установили новые кресла для зрителей. Но другие строительные работы в ГДК ещё продолжаются.

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