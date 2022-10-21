Заминирован вокзал, обрушился цех на «сахарном». Как проходил второй день больших учений в Слуцком районе (фото)

Во второй день учений в Слуцком районе спасатели и другие службы отрабатывали чрезвычайные ситуации.

1. Повреждение газопровода

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По легенде, при проведении земляных работ произошло повреждение подземного газопровода высокого давления с выходом газа в атмосферу в районе улицы Солигорской. Для ликвидации последствий была задействована аварийная служба «Слуцкгаза», которая наложила бандаж и обеспечила бесперебойную подачу газа.

2. Котельная: отключение, работника ударило током

В результате аварийного отключения на газопроводе высокого давления прекращена подача газа на котельную №10, из-за чего произошло прекращение теплоснабжения в одной из школ Слуцка. Когда подключали резервный источник теплоснабжения, произошло отключение электроснабжения котельной. Работник ЖКХ при поиске неисправности получил удар током и находился в бессознательном состоянии.

3. Взрыв и обрушение цеха на Слуцком сахарорафинадном комбинате

Из-за нарушения техпроцесса и выхода из строя вентиляции в цехе фасовки комбината произошло увеличение до опасных пределов концентрации сахарной пыли. В помещении произошёл взрыв. Обрушились несущие конструкции цеха фасовки, в котором, со слов администрации, на момент обрушения находилось около 20 человек. 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, остальные оказались под завалами.

4. Выброс аммиака на Слуцком сыродельном комбинате

На комбинате персонал нарушил требования безопасности, произошла разгерметизация трубопровода с последующим выбросом аммиака. Работники МЧС прибыли к месту аварии в специальных защитных костюмах, эвакуировали пострадавшего из цеха и для ограничения распространения ядовитого облака создали водяную завесу. Спасатели установили стволы с распылительными насадками внутрь компрессорной для осаждения аммиака.

5. Циклон с ледяным дождём

Через Слуцкий район проходил циклон с ледяным дождём. В районе деревни Весея обрушилась опора ЛЭП №524. Из-за этого без электричества осталось 29 населённых пунктов. Аварийная служба оперативно восстановила электроснабжение.

6. Профилактика после аварии на атомной станции

По легенде, проводились мероприятия по йодной профилактике вследствие аварии на атомной электростанции.

7. Минирование железнодорожного вокзала

Сообщение о минировании здания железнодорожного вокзала поступило в Слуцкий РОВД от неизвестного. Специалисты эвакуировали граждан из помещения и оцепили место происшествия. После чего сотрудники МВД предприняли меры по поиску и обезвреживанию условного взрывного устройства.

Во второй день службы района продолжили отработку действий по ликвидации нештатных ситуаций на территории района.

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