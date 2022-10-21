Личный опыт: Случчанин рассказал, как провёл свидание в полной темноте

Чтобы удивить свою вторую половинку, я решил придумать что-нибудь необычное, а не просто пригласить в кино, парк или кафе. Я нашёл такое место, где проводят свидания в темноте. Хочу рассказать, что там происходит, какие ощущения возникают.

Узнал о свиданиях в темноте случайно

О том, что в Минске есть такое место, где предлагают свидания в темноте, узнал случайно, листая Instagram. Записываться мне пришлось за неделю вперёд, так как раньше всё было занято. К тому же вечернее время было занято, и мы поехали днём. Супруга до последнего момента не знала, куда мы пришли и что там будет.

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Как всё происходило

На входе нас встретила сотрудница и объяснила некоторые правила. Глаза нам не завязывали, потому что в этом нет необходимости. Там абсолютно ничего не видно — кромешная темнота. Само свидание больше походит на квест, в котором, находясь в полной темноте, мы вместе должны выполнить определённые задания. В такой обстановке отключается визуальное восприятие, но зато обостряются обоняние, слух, интуиция и осязание.

Когда мы зашли в тёмную комнату, нас встретила ведущая, которая была с нами на протяжении всего времени, но её из-за темноты мы так и не увидели. Она нам помогла сориентироваться, усадила за стол. Как она сама что-то видела – загадка.

Было очень непривычно: закрываешь глаза — темно, открываешь — тоже темно. Мы слышали ведущую и понимали, что она рядом, но как бы мы ни пытались её рассмотреть, ничего не вышло.

Задания обостряют обоняние и осязание

В первом задании нужно было прослушать 12 звуков и описать, что мы услышали. Большинство звуков узнали. Например, шум моря или лай собаки. А вот звук машинки, считающей деньги, — нет.

Следующее задание было на осязание, нужно было угадать, какие предметы держим в руках. Ведущая сказала, что мы первая пара, которая угадала все предметы.

Ещё в одном задании нужно было кормить друг друга кусочками разной еды. Партнёру нужно было угадать, что это, и на первую букву этого слова говорить комплименты.

Самый романтичный момент

Самый романтичный момент вечера получился, когда нам раздали фигурки, из которых нужно было что-то собрать. Что это — не объяснили. Оказалось, что это буквы. Мы сложили слово «танец». Когда мы его собрали, зазвучала красивая романтичная музыка, и мы с супругой танцевали медленный танец.

В целом в темноте провели час, после чего мы вышли из помещения, и нас пригласили в так называемый «итальянский дворик». На самом деле в комнате мало что напоминало Италию.

Мы хорошо провели время и нестандартно отдохнули. Жене очень понравились необычные ощущения. Такое время запомнится надолго.

Интересно, получилось бы организовать подобный бизнес развлечений в Слуцке? И как думаете, случчане ходили бы? Пишите ваше мнение нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.