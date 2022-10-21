Вопрос-ответ. Когда в Слуцке достроят скейтплощадку

В «Кур’ер» снова написал подросток из Слуцка, который уже с июля интересуется судьбой будущей скейтплощадки в городском парке.

«Здравствуйте! А не было новостей по поводу скейт-парка?» — поинтересовался он. Мы переадресовали этот вопрос Александру Хоревичу, заместителю председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству. Он ответил, что скейтплощадка будет готова в ноябре.

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Напомним, что изначально комплекс для слуцких скейтеров планировали закончить в августе, но потом сроки сместились на осень. Сейчас основание и ограждение площадки готовы, там стоят фонари и осталось установить оборудование.