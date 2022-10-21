«Найти эти подарки леса довольно трудно». Сколько стоят грибы и клюква на Слуцком рынке

Грибы «идут» на Слуцком рынке! Белые стоят по 20-25 рублей в 5-литровом ведре, опята — 10-15 рублей в 10-литровом ведре, маслята и моховики в таком же объёме отдают за 15 рублей.

При этом грибники в один голос утверждают, что найти эти подарки леса довольно трудно, так как встречаются он как бы «случайно», а в традиционных местах их нет.

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Из даров дикой природы — клюква, спелая и довольно крупная, стоит 8-9 рублей за литровую баночку.

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