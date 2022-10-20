«Была довольна, а огорчилась потом». Случчанка посмотрела, какие домашние мелочи стоят меньше рубля

Во время болезни у меня сломался совок, треснул так, что, когда заметала на него мусор, тот просыпался обратно. Я попробовала заклеить его, но у меня ничего не получилось. Поверхности не склеивались, мусор всё равно просыпался. В продуктовом магазине рядом с домом я купила совок за 3 рубля, была довольна. Огорчилась потом, когда позже зашла в магазин низких цен и увидела совок, который стоил меньше 1 рубля. Подумала, что за 3 рубля могла купить три совка.

Я решила посмотреть, что ещё из домашнего обихода стоит меньше 1 рубля. Вот что я нашла:

губка для обуви — 78 копеек;

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банка 0,95 литра — 91 копейка;

рулон туалетной бумаги — 65 копеек;

кусок антибактериального мыла — 99 копеек;

влажные салфетки — 65 копеек;

платочки бумажные — 29 копеек;

пара шнурков — 1 рубль;

элементы питания — 50 копеек;

клей — 93 копейки.

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