На этой неделе в Слуцке прошли масштабные учения, в которых принимали участие МЧС, милиция, медики, ЖКХ, дорожники, лесхоз, газовщики и районные власти.

В среду, 19 октября, «Кур’ер» побывал на двух эпизодах учений: возле Весеи, где, по легенде, случились снежный занос на дороге и ДТП с пострадавшими, и в городе возле 12-й школы, где «ураганный ветер» якобы повредил кровлю и под завалами оказались люди. Смотрите, как наши службы тренировались всех спасать.

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Видео: Глеб Рулёв

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