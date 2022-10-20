Как слуцкий сахар связан с установлением мира

«Если хочешь мира в доме», — такова надпись на рекламном щите. Не знаю, как сахар даже с таким многозначительным названием, как Hygge, связан с установлением мира. Но если бы сахаром можно было установить мир, то не пожалел бы и тонну купить.

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