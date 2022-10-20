Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

«Вояж Холл» – это ресторан в Слуцке, главной концепцией которого является сочетание комфорта, стиля и изысканной европейской кухни, а также авторских блюд от шеф-повара Каролины Сытько.

В канун Всемирного дня повара, который отмечается 20 октября, «Кур’ер» поговорил с шеф-поваром «Вояж Холла» и узнал о её работе, о ресторане и блюдах, которые так хвалят случчане.

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О выборе профессии и карьере

«Мне с детства нравилось смотреть, как готовит мама. Позже я сама начала экспериментировать на кухне, — рассказала Каролина Сытько. — Когда пришло время выбирать профессию, я не сомневалась и поступила в Барановичский технологический колледж на специальность «техник-технолог общественного питания». После окончания вернулась в Слуцк. По рекомендации и отзывам знакомых устроилась поваром в кафе «Вояж».

Там я отработала около 9 лет и за эти годы получила опыт как в креативности подачи блюд, так и в разработке собственных. Когда открывался ресторан «Вояж Холл», мне предложили стать в нём шеф-поваром. У меня появился шанс реализовать свой творческий потенциал, и я приняла это предложение с энтузиазмом.

Квалификацию я повышала с помощью именитых белорусских шеф-поваров, которых мы приглашали на мастер-классы.

О главных качествах шеф-повара

За время работы в ресторане «Вояж Холл» нам с командой приходилось готовить одновременно для 150 человек, так что, думаю, шеф-повар должен обладать такими качествами, как умение работать в команде, стрессоустойчивость, способность принимать критику, внимание к деталям и выносливость.

Начинающим шеф-поварам я пожелала бы уверенности в себе и не бояться экспериментировать. Чем больше вы будете работать руками, тем лучше и лучше будет получаться.

Про счастье и работу

Я прихожу утром на работу — и уже счастлива. Мне достаточно прийти, включить плиты, и я понимаю, что это моё любимое дело, которое приносит мне удовольствие. Счастье — это видеть радостные и довольные лица посетителей.

Но без хорошей команды, одной, было бы тяжело такого добиться. А когда знаешь, что у тебя есть коллеги-повара, которые всегда помогут и поддержат, то чувствуешь себя вдвойне счастливой.

Про сериал «Кухня» и реальную жизнь

Мой любимый фильм о поварах — это сериал «Кухня» (российский комедийный телесериал). Без юмора на настоящей кухне, как и в сериале, не обойтись, потому что хорошее настроение — это самое главное для повара. От этого зависит качество блюд.

О блюдах «Вояж Холла»

Ресторан нацелен на обслуживание значимых мероприятий, таких как свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера. Поэтому при разработке меню мы ориентировались на банкетные блюда, которые могли бы порадовать и удивить своим вкусом и необычной, яркой подачей. Большая часть меню — это блюда собственной разработки.

Поскольку в последнее время набирают популярность фуршеты, то мы предлагаем гостям большое разнообразие мини-закусок.

При создании новых блюд чаще всего отталкиваемся от запросов гостей. У нас в практике вести обратную связь с посетителями, и, исходя из неё, приходят идеи новых блюд, а потом — и идеи об их оформлении и подаче. Мы учитываем сезонность продуктов, так как очень важно при приготовлении сохранить все полезные свойства блюд. Например, сейчас в обеденном меню вы можете попробовать наш фирменный суп-пюре из тыквы.

Выделить какое-то одно любимое блюдо из меню «Вояж Холла» мне очень сложно, поскольку в каждое я вложила частичку своей души. Наверное, лично мне больше всего нравятся медальоны из говядины. А своими кулинарными «фишками» я считаю кондитерские изделия и салаты.

Мы стараемся знакомить гостей с лучшими блюдами разных стран мира. В частности, в нашем меню есть знаменитый французкий салат «Нисуаз». Этот салат официально впервые приготовили в Ницце в 1950-60 годах, и постепенно он стал одним из самых известных классических салатов с рыбой, свежими овощами и варёным яйцом, который заправляется оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Кроме того, в нашем вечернем меню представлены авторские салаты от шеф-повара.

Ещё в нашем меню есть блюда, которыми мы можем порадовать и маленьких гостей.

О ресторане

«Вояж Холл» отличается элегантным сдержанным интерьером в стиле «современная классика» в светлых нейтральных тонах. Это позволяет использовать разные виды декора на праздничных мероприятиях.

Просторный танцпол, есть возможность проводить приветственные фуршеты на свежем воздухе на летней террасе.

Наша площадка располагается недалеко от центра города и идеально подходит для проведения мероприятий разного формата: свадеб, банкетов, конференций, деловых и дружеских встреч. Зал позволяет разместить без особых стеснений до 150 человек, а если не использовать танцпол — и до 180 человек.

К услугам наших гостей:

услуги по оформлению зала,

аренда светового и звукового оборудования,

аренда мебели для выездных мероприятий,

услуги выездного обслуживания (кейтеринг).

Также в нашем ресторане ежедневно есть обеденное меню и доставка по доступным ценам с 12.00 до 16.00.

Контакты:

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 27

Телефон: (8029) 302 44 33

Instagram: @voyagehall

ООО «Вояж-Макс» УНП 690611781