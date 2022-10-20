«Вояж Холл» – это ресторан в Слуцке, главной концепцией которого является сочетание комфорта, стиля и изысканной европейской кухни, а также авторских блюд от шеф-повара Каролины Сытько.

В канун Всемирного дня повара, который отмечается 20 октября, «Кур’ер» поговорил с шеф-поваром «Вояж Холла» и узнал о её работе, о ресторане и блюдах, которые так хвалят случчане.

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О выборе профессии и карьере

«Мне с детства нравилось смотреть, как готовит мама. Позже я сама начала экспериментировать на кухне, — рассказала Каролина Сытько. — Когда пришло время выбирать профессию, я не сомневалась и поступила в Барановичский технологический колледж на специальность «техник-технолог общественного питания». После окончания вернулась в Слуцк. По рекомендации и отзывам знакомых устроилась поваром в кафе «Вояж».

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Фото: ресторан «Вояж Холл»

Там я отработала около 9 лет и за эти годы получила опыт как в креативности подачи блюд, так и в разработке собственных. Когда открывался ресторан «Вояж Холл», мне предложили стать в нём шеф-поваром. У меня появился шанс реализовать свой творческий потенциал, и я приняла это предложение с энтузиазмом.

Квалификацию я повышала с помощью именитых белорусских шеф-поваров, которых мы приглашали на мастер-классы.

О главных качествах шеф-повара

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Фото: ресторан «Вояж Холл»

За время работы в ресторане «Вояж Холл» нам с командой приходилось готовить одновременно для 150 человек, так что, думаю, шеф-повар должен обладать такими качествами, как умение работать в команде, стрессоустойчивость, способность принимать критику, внимание к деталям и выносливость.

Начинающим шеф-поварам я пожелала бы уверенности в себе и не бояться экспериментировать. Чем больше вы будете работать руками, тем лучше и лучше будет получаться.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

Про счастье и работу

Я прихожу утром на работу — и уже счастлива. Мне достаточно прийти, включить плиты, и я понимаю, что это моё любимое дело, которое приносит мне удовольствие. Счастье — это видеть радостные и довольные лица посетителей.

Но без хорошей команды, одной, было бы тяжело такого добиться. А когда знаешь, что у тебя есть коллеги-повара, которые всегда помогут и поддержат, то чувствуешь себя вдвойне счастливой.

Про сериал «Кухня» и реальную жизнь

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

Мой любимый фильм о поварах — это сериал «Кухня» (российский комедийный телесериал). Без юмора на настоящей кухне, как и в сериале, не обойтись, потому что хорошее настроение — это самое главное для повара. От этого зависит качество блюд.

О блюдах «Вояж Холла»

Ресторан нацелен на обслуживание значимых мероприятий, таких как свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера. Поэтому при разработке меню мы ориентировались на банкетные блюда, которые могли бы порадовать и удивить своим вкусом и необычной, яркой подачей. Большая часть меню — это блюда собственной разработки.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Рулетики из перца и цукини. Фото: ресторан «Вояж Холл»

Поскольку в последнее время набирают популярность фуршеты, то мы предлагаем гостям большое разнообразие мини-закусок.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Мини-закуски. Фото: ресторан «Вояж Холл»

При создании новых блюд чаще всего отталкиваемся от запросов гостей. У нас в практике вести обратную связь с посетителями, и, исходя из неё, приходят идеи новых блюд, а потом — и идеи об их оформлении и подаче. Мы учитываем сезонность продуктов, так как очень важно при приготовлении сохранить все полезные свойства блюд. Например, сейчас в обеденном меню вы можете попробовать наш фирменный суп-пюре из тыквы.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Фирменный суп-пюре из тыквы. Фото: ресторан «Вояж Холл»

Выделить какое-то одно любимое блюдо из меню «Вояж Холла» мне очень сложно, поскольку в каждое я вложила частичку своей души. Наверное, лично мне больше всего нравятся медальоны из говядины. А своими кулинарными «фишками» я считаю кондитерские изделия и салаты.

Мы стараемся знакомить гостей с лучшими блюдами разных стран мира. В частности, в нашем меню есть знаменитый французкий салат «Нисуаз». Этот салат официально впервые приготовили в Ницце в 1950-60 годах, и постепенно он стал одним из самых известных классических салатов с рыбой, свежими овощами и варёным яйцом, который заправляется оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Салат «Нисуаз». Фото: ресторан «Вояж Холл»

Кроме того, в нашем вечернем меню представлены авторские салаты от шеф-повара.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Салат с морепродуктами. Фото: ресторан «Вояж Холл»
Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Салат с сёмгой и творожным муссом. Фото: ресторан «Вояж Холл»

Ещё в нашем меню есть блюда, которыми мы можем порадовать и маленьких гостей.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Бургер с котлетой криспи чикен под соусом камамбер. Фото: ресторан «Вояж Холл»
Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Наггетсы. Фото: ресторан «Вояж Холл»

О ресторане

«Вояж Холл» отличается элегантным сдержанным интерьером в стиле «современная классика» в светлых нейтральных тонах. Это позволяет использовать разные виды декора на праздничных мероприятиях.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре
Фотографии: ресторан «Вояж Холл»

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

Просторный танцпол, есть возможность проводить приветственные фуршеты на свежем воздухе на летней террасе.

Наша площадка располагается недалеко от центра города и идеально подходит для проведения мероприятий разного формата: свадеб, банкетов, конференций, деловых и дружеских встреч. Зал позволяет разместить без особых стеснений до 150 человек, а если не использовать танцпол — и до 180 человек. 

К услугам наших гостей:

  • услуги по оформлению зала, 
  • аренда светового и звукового оборудования, 
  • аренда мебели для выездных мероприятий,
  • услуги выездного обслуживания (кейтеринг).

Также в нашем ресторане ежедневно есть обеденное меню и доставка по доступным ценам с 12.00 до 16.00.

Современная классика. Рассказываем о слуцком ресторане «Вояж холл» и его шеф-поваре

Контакты:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 27
  • Телефон: (8029) 302 44 33
  • Instagram: @voyagehall

 

ООО «Вояж-Макс» УНП 690611781