Сколько стоит содержание собаки в Германии. Основные расходы

Содержание собаки в Германии обходится недёшево. Даже расходы на маленькую здоровую собаку составляют не менее 60 евро в месяц. Если речь идёт о крупной собаке, то следует рассчитывать на сумму до 300 евро.



Иметь собаку — это ответственность, к которой в Германии точно не стоит относиться легкомысленно. Здесь собаки стоят довольно дорого, а также за пушистого друга надо платить налоги. И первая неделя после покупки — самая дорогая. В среднем она будет стоить от 200 до 1000 евро, но в дальнейшем расходы снизятся.

Основные расходы при содержании собаки

Вот на что придётся потратиться в первую очередь:

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Расходы на покупку: от 150 до 2000 евро.

Основное оборудование (кровать, миска для еды и питья, подстилка, поводок, ошейник и т. д.): 200 евро единоразово.

Корм и лакомства: от 40 до 200 евро в месяц.

Медицинское обслуживание (прививки и т.д.): единоразово 250 евро.

Страховки: от 20 до 150 евро в месяц.

Налог на собаку: от 40 до 150 евро в год.

Общие ежемесячные расходы (средства по уходу, игрушки и прочее): около 165 евро.

Некоторые из расходов являются единовременными затратами, а некоторые будут появляться ежемесячно.

Ежемесячные расходы

В течение месяца у собаки должны быть:

Страхование собаки: 15-50 евро в месяц (зависит от породы).

Корм и лакомства: 40-150 евро в зависимости от размера собаки,

типа и марки корма и т. д.

типа и марки корма и т. д. Пакеты для уборки за собакой: 3-10 евро.

Расходы, которых вы можете не ожидать

К ним относятся груминг, клетка, расходы на проезд, дополнительные прививки и анализы, поводки, услуги выгульщика, дрессировщика. Даже если у вас есть медицинская страховка для домашних животных, это не значит, что всё покрыто. Некоторые расходы на здравоохранение могут не включаться в полис.

В неожиданные траты относятся и расходы на возмещение вещей, которые собака повредит или уничтожит в арендованной квартире.

Все эти пункты могут обойтись в дополнительные тысячи евро, поэтому стоит учесть их в годовом бюджете.

Неожиданные расходы:

Груминг: 13-60 евро за сеанс.

Няня/выгул собак: от 10 евро в час.

Отель для домашних животных: от 10 евро за ночь.

Путешествие: действующий паспорт домашнего животного ЕС от 70 евро.

Дрессировка собак: от 30 евро за час или сеанс.

Дополнительные прививки: 20-50 евро.

Путешествие с собакой: дополнительные расходы при бронировании транспорта и проживания – 50-300 евро.

Клетка или переноска для собаки: 100-200 евро.

Сколько стоит собака

Существует несколько способов приобрести собаку в Германии. Вы можете купить питомца у заводчиков, в приютах для собак и на онлайн-площадках. Сумма, которую вы заплатите, сильно зависит от породы и заводчика.

Покупка у заводчика. Если вы покупаете собаку у авторитетного заводчика, вы можете рассчитывать на цену около 1000 евро. В зависимости от породы ваша собака может стоить и 500 евро, и 2000 евро.

Собака из приюта. Собака из приюта — самый недорогой вариант, цена которого варьируется от 150 до 400 евро. Например, в берлинском тирхайме (приюте) потолок стоимости собаки — 205 евро.

В приютах можно выбирать как щенков, так и взрослых животных.