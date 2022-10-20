Как на пожаре в Любанском районе спасли сельчанина. Видео

В среду, 19 октября, в 15.00 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме в агрогородке Сосны-2.

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Дым шёл из четырёхквартирного деревянного жилого дома. Соседи сказали спасателям, что внутри находится человек, и показали комнату. Дыма было много, поэтому спасателям пришлось разбить окно. Мужчина лежал на диване и понимал, что происходит. Пострадавшего передали через окно.

Медики с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» увезли мужчину в больницу.

Пожар повредил имущество на площади 1 м2. Причина пожара устанавливается. Одна из версий — неосторожное обращение с огнём при курении хозяина.