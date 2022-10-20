С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.
Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 20 октября 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 19 сентября.
Список товаров и стоимость
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (19.09.2022)
|Стоимость, рублей (20.10.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|10,55
|10,55
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,49
|6,49
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,58 (с социальной скидкой — 1,42)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|6,49
|5,99 (с социальной скидкой — 5,39)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г)
|не было в наличии
|3,03
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,25 (с социальной скидкой — 2,92)
|3,25 (с социальной скидкой — 2,92)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,90
|17,41
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,13 (с социальной скидкой — 1,02)
|1,46 (с социальной скидкой — 1,31)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,57
|2,57
|минтай (1 кг)
|6,35
|не было в наличии
* — подорожало
* — подешевело