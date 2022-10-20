С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.

Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 20 октября 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 19 сентября.

Реклама

Список товаров и стоимость

Наименование товара Стоимость, рублей (19.09.2022) Стоимость, рублей (20.10.2022) свинина на кости (1 кг) 10,55 10,55 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,49 6,49 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,58 (с социальной скидкой — 1,42) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 6,49 5,99 (с социальной скидкой — 5,39) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г) не было в наличии 3,03 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92) сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,90 17,41 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,13 (с социальной скидкой — 1,02) 1,46 (с социальной скидкой — 1,31) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57 минтай (1 кг) 6,35 не было в наличии

* — подорожало

* — подешевело