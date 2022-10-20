В четверг, 20 октября, во Дворце Независимости Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Александр Лукашенко начал совещание с вопроса про уборочную, потом поднял тему контроля цен.

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«Я вам ещё раз напомню, почему с моей стороны идёт такое давление и спрос. Скажу кратко: не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас», — сказал он.

«Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление Правительства. Ещё раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько «жира», и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы», — приводит его слова пресс-служба президента.

Александр Лукашенко призвал подойти к обновлению Избирательного кодекса системно и грамотно. «В данном документе всё должно быть понятно и для избирателей, и для членов комиссий. Потребность в изменении кодекса назревала постепенно, на протяжении нескольких лет. Но сейчас сама жизнь заставляет нас ускориться», — цитирует «Пул Первого».

«Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Это будет самая масштабная кампания за последние годы, — сказал Лукашенко. — Лёгких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна».