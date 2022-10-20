На ближайшее время анонсировано «три прямых телефонных линии».
- В субботу, 22 октября, — Владимир Леонидович Гога, председатель Слуцкого райисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (801795) 7 50 18.
- В субботу, 22 октября, — Татьяна Николаевна Шевцова, управляющий делами Минского облисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8 017) 500 41 60.
- В понедельник, 24 октября, — Валентина Витальевна Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Звоните с 16.00 до 18.00 по телефону (801795) 7 56 09.