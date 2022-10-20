Белорусская железная дорога вводит новые билеты для внутренних поездов

Белорусская железная дорога внедряет новую форму проездных документов на поезда, которые курсируют внутри страны, сообщает пресс-служба БЖД.



С октября этого года меняется внешний вид билетов на поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Белорусская железная дорога постепенно переходит на новую технологию — использование билетопечатающих машин.

Билеты будут печататься на термобумаге. Её плотность значительно выше, чем у термобумаги, которая применяется в магазинах. Так билет сохранится дольше.

Реклама

Проездной документ защищён двухмерным кодом. Также на нём есть индивидуальный шифр СКНО (средств контроля налоговых органов). По желанию пассажира билет можно оформить на русском или белорусском языке.

Новая форма билета будет внедряться поэтапно. Начнут с вокзалов станций Брест, Могилёв, Осиповичи и Пинск. Постепенно эта технология появится во всех пунктах реализации билетов БЖД, в которых есть технические возможности по организации устойчивого канала связи с централизованной системой продаж.

В переходный период пассажиры смогут использовать как новую форму проездного документа, так и билеты действующего образца.

Для междугородних поездов билеты останутся прежними.