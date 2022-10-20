Совмин подписал постановление о новой системе регулирования цен.

Документ вводит регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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В перечень регулируемых потребительских товаров включили 370 позиций. Предельные максимальные надбавки варьируются от 15 до 55%.

Теперь производителям надо согласовывать повышение отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом. Решение должно приниматься в течение максимум десяти дней, а в случае со скоропортящимися товарами — пяти дней. Но МАРТ может отменить его, если не выполнен параметр по индексу роста потребительских цен, пишет Office Life.

Согласование не нужно:

для акционных товаров, если после завершения срока проведения акции они стали стоить столько же, сколько и до неё;

для поставок новым покупателям или с новыми условиями, если цены не выше применяемых на дату вступления в силу постановления;

в случае повышения цен на сырьё, материалы, комплектующие и услуги при производстве, ставок налогов и иных расходов, включаемых в себестоимость продукции, пропорционально их доли в ней;

при установлении отпускных цен на новые товары и виды товаров при условии применения норматива рентабельности не более 10%.

Обязательное согласование не касается товаров в магазинах беспошлинной торговли; б/у; используемых в процессе производства; продукции общественного питания, военного назначения. А также тех, на которые цены уже регулируются.

Какой будет порядок ценообразования

Для импортёров установили предельные максимальные надбавки при формировании отпускных цен на перечень товаров. Они добавляются к сумме контрактных цен, таможенных платежей, транспортных расходов, расходов по обязательному страхованию.

Главное требование к контрактным ценам на импорт: их уровень должен быть обоснован с учётом конъюнктуры рынка. Цены в иностранной валюте надо пересчитывать по официальному курсу Нацбанка на дату оприходования товаров импортёром.

Отпускные цены на товары, вырабатываемые из давальческого сырья или по договору подряда, не должны превышать цены на аналоги из собственного сырья.

Для торговли установлены предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учётом оптовой) к отпускным ценам производителей, импортёров, заготовителей и стабфондов. Эти показатели нельзя превышать вне зависимости от количества участвующих посредников.

Комиссионные товары могут продаваться по розничным ценам производителей (импортёров) исходя из установленных отпускных цен и торговых надбавок.

Цены на остатки следует привести в соответствие с требованиями постановления в течение пяти рабочих дней, а на товары по договорам о поставке и иным, заключённым до вступления в силу постановления, — в течение десяти дней.

Какие ещё ограничения

Производителям и импортёрам разрешено предоставлять оптовые скидки в размере не более 10%.

С 1 января 2023 года в Беларуси ограничиваются бартерные и иные сделки без поступления денежных средств. Исключение сделано для внешнеторговых операций, операций внутри холдинга либо по согласованию.

Торговцы и производители отечественной продукции не могут устанавливать в договорах условия о предоставлении вознаграждения.

Исключается посредничество при закупках за счёт бюджетных средств: товар можно брать только у производителей, их официальных представителей и импортёров.

Определены жёсткие требования к сведениям, которые должны указываться в товарных или товарно-транспортных накладных.

Каким будет контроль

Контроль за ценами будет полномасштабным. Госорганы наделили дополнительными полномочиями — вплоть до приостановки работы объекта, где отмечено нарушение.

Власти на местах могут проводить выборочные, внеплановые проверки, профилактические мероприятия, их должностные лица уполномочены составлять административные протоколы, которые потом будут рассматривать на комиссиях.

При этом внутренний рынок должен быть полностью обеспечен необходимыми товарами. За это отвечают республиканские органы госуправления, организации, подчинённые правительству, облисполкомы и Мингорисполком.