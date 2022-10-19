Под Солигорском построят мусороперерабатывающий комплекс

В ближайшие годы в Солигорске запланировано строительство и ввод в эксплуатацию объекта по сортировке и использованию твёрдых коммунальных отходов, сообщает БелТА.

Для него уже определён заказчик и выбран земельный участок для строительства, сказал Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра, на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Реклама

Напомним, что вопрос о строительстве завода по переработке отходов в Солигорске поднимался ещё в 2007 году. Тогда разработали проект. В 2015 году депутаты утвердили Стратегию интегрированного управления коммунальными отходами Минской области до 2029 года.

«Стратегия предусматривает создание единых полигонов в регионах. К примеру, Слуцк, Любань, Старые Дороги и Солигорск будут вывозить ТБО на один совместный полигон. Его строительство планируется в Солигорском районе, поскольку у них отходов больше, чем у соседей», — рассказывала тогда «Kур’еру» Алёна Бушмович, директор МОО «Экопроект «Партнёрство», которое разработало документ.

В ТЕМУ. Солигорский райисполком предварительно проинформировал жителей о проведении общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство площадки для хранения и переработки отходов на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 25А».

Площадка для хранения и переработки отходов предназначена для предприятия ООО «Солтехсвет». На ней планируют установить дробилки для переработки минеральных отходов и древесины. К твёрдым коммунальным отходам объект отношения не имеет.

Сами общественные обсуждения планируется провести с 27 октября по 28 ноября этого года.

В публикацию внесены уточнения в 16.41.