Хочу сообщить: как только вы вчера написали, что на Аллее героев в 11-м городке не включают освещение, — проблема решилась. Вечером пошли гулять и — о, чудо! Фонари включили. Хотелось, чтобы только не на один вечер.

Правда, только на главной аллее, а возле танка по-прежнему темно. Но это обнадёживает, что и там наладят.

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Интересно только одно: неужели службы сами не видели, что света нет, а ждали, что люди укажут?

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