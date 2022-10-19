Спасли двух человек, устранили завал на дороге и помогли водителям. Фото учений в Слуцком районе

Напомним, что в эти дни в Слуцком районе проходят масштабные учения. Один из этапов состоялся возле Весеи, на повороте на Повстынь. Там, по легенде, в минус 20 произошла большая авария на дороге: её завалило деревьями, занесло снегом, из-за этого легковушка врезалась в бензовоз и пострадали оба водителя.

На «аварию» оперативно прибыли все экстренные службы: скорая помощь, МЧС, милиция, дорожники, Слуцкий лесхоз, охрана природы, а также транспортники. Координировал работу зампред райисполкома Александр Хоревич.

Реклама

Специалисты спасли и госпитализировали «пострадавших», разобрали завал, расчистили дорогу, посыпали её песком, а водителям застрявших машин подвезли топливо. Как объяснили журналистам, такие ситуации в Слуцком районе вероятны, учитывая опыт «Хавьера» и других снежных ураганов, поэтому нужно тренироваться на них оперативно реагировать.