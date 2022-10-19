В пятницу, 21 октября, пройдёт внеочередное собрание акционеров ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». На нём рассмотрят вопрос по созданию представительства в Республике Казахстан.

Также акционеры будут утверждать положение об этом представительстве, обновлённый устав общества и решать, выпускать или нет дополнительные акции.

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В августе БелТА сообщала, что Слуцкий сыродельный комбинат намерен наращивать поставки продукции в Казахстан и открыть в этой стране своё представительство.

«На протяжении 15 лет Слуцкий сыродельный комбинат поставляет в Казахстан молочные продукты: сыры, масло, сухие молочные продукты. В 2021 году экспорт в Казахстан составил более $5 млн», — говорится на сайте предприятия.

СПРАВКА. Представительство — обособленное подразделение юридического лица без прав юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Напомним, что Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг полного цикла, объединяющий производственные площадки в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорогах, Борисове, Клецке, Копыле, Узде и Пуховичах, а также три сельскохозяйственных филиала.