Сейчас в Беларуси проходит плановая работа по сверке учётных данных военнообязанных граждан. По поручению Александра Лукашенко её необходимо провести до конца этого года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Для того, чтобы учётные данные на гражданина были актуальны и достоверны, необходимо проводить их сверку, а именно: уточнять, где работает гражданин, где проживает, его состояние здоровья и другие данные, — сказал полковник Александр Шальпук, начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления. — Сверка проводится путём изучения документов на данного гражданина или вызова его в местные органы исполнительной власти, на предприятия в кадровый орган или в военный комиссариат».

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Александр Шальпук пояснил, что единственное отличие этой работы от остальных лет — вызывается в комиссариаты большее количество военнообязанных, чтобы «можно было путём личном общения уточнить у них учётные данные».

В ведомстве добавили, что вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками.

«Мероприятия военно-учётной работы носят исключительно плановый характер, — говорится в сообщении Минобороны. — Ещё раз обращаем внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся».