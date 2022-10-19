Разобрали завалы, укрыли людей в подвале и починили кровлю. Учения в Слуцке (фото)

Днём масштабные учения, о которых мы уже писали, переместились в Слуцк. По легенде, ураганный ветер повредил кровли домов возле 12-й школы на улице Тутаринова. Под завалами оказались люди.

На место оперативно прибыли работники Слуцкого ЖКХ, газовщики, спасатели, милиция, медики и местные власти. О ходе работ докладывал директор ЖКХ Николай Воронько.

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Специалисты разобрали завалы, спасли людей, эвакуировали жильцов в подвал дома №9. Там было организовано временное укрытие, где дежурили медики. Работники ЖКХ экстренно починили кровлю дома №13, а газовая служба проверила, нет ли в доме утечки газа.

Ранее сегодня: Спасли двух человек, устранили завал на дороге и помогли водителям. Фото учений в Слуцком районе