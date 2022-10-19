Президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях Украины, которые РФ недавно включила в свой состав через референдум, осуждённый ООН подавляющим числом голосов.



Режим начнёт действовать с 00.00 четверга, 20 октября.

По указу Владимира Путина главы этих регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, пишет Office Life.

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Правительство создаст Координационный совет во главе с Михаилом Мишустиным — председателем Правительства РФ, с участием министров, представителей Администрации президента и Госсовета. Он должен в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Одновременно опубликован второй указ Путина — о «мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации», в связи с введением военного положения в регионах на территории Украины.

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится территориальная оборона. В соседних с этими территориями регионах России будет действовать средний уровень реагирования, в рамках которого органы исполнительной власти проводят мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов и органах местного самоуправления, отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне. Это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.