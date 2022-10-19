«Доведёт до матерных слов». Случчанин о грязном душе для задумчивых пешеходов

Для задумчивых пешеходов по улице 14 Партизан напротив торгового центра обустроен водный «душ» из грязной воды.

Вдоль тротуара на большой ширине и длине дороги расположилась огромная лужа. Предупреждающий знак отсутствует. Пешеход, не фиксируя движущийся за его спиной автотранспорт, будет помыт с ног до головы, это его выведет из задумчивого состояния и доведёт до матерных слов.

Кто, кроме природы, автор этого сооружения — не знаю. Мне кажется, в Древнем Риме 2000 лет назад уже умели строить дороги так, чтобы вода не собиралась.

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