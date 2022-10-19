С 1 ноября автопарк вносит изменения в расписание пригородных маршрутов №225С «Слуцк — Летковщина» и №205 «Слуцк — Клешево». Это сделали по просьбам жителей деревень Ушаловичи, Клешево, Уланово и Маяк.

автобус №225С «Слуцк — Летковщина» : рейс временем отправления от автостанции «Слуцк» смещается с 18.50 на 18.00 ежедневно, соответственно, время отправления от конечной остановки «Летковщина» смещается с 20.00 на 19.00;

: рейс временем отправления от автостанции «Слуцк» смещается с 18.50 на 18.00 ежедневно, соответственно, время отправления от конечной остановки «Летковщина» смещается с 20.00 на 19.00; автобус №205 «Слуцк — Клешево»: по пятницам время отправления от конечной остановки «Клешево» смещается с 19.55 на 18.55.