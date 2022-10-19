Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 20 октября.

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«Главное для повара — хорошее настроение»

«Вояж Холл» – это ресторан в Слуцке, главной концепцией которого является сочетание комфорта, стиля и изысканной европейской кухни, а также авторских блюд от шеф-повара Каролины Сытько. В канун Всемирного дня повара, который отмечается 20 октября, «Кур’ер» поговорил с шеф-поваром «Вояж Холла» и узнал о её работе, о ресторане и блюдах, которые так хвалят случчане.

«Пришлось обходить всех по второму кругу»

Случчанка Ольга пришла в редакцию «Кур’ера» и рассказала о своём опыте прохождения медосмотра в Слуцкой поликлинике.

«Уровень тревоги у людей резко возрос»

О том, как сохранить психическое здоровье в эпоху глобальных стрессов, когда кругом тревога и напряжение, «Кур’ер» поговорил со слуцким психотерапевтом Натальей Руткевич.

Уехал жить в деревню, чтобы быть самостоятельным

Андрей Доморад в 16 лет упал с крыши и не смог ходить из-за травмы позвоночника. Позже ему пришлось ампутировать ноги. Несмотря на инвалид­ность, случчанин ведёт активный образ жизни — водит микроавтобус, мастерит и вырезает из дерева, снимает окрестности при помощи дрона. Андрей рассказал «Кур’еру», как строит свой быт в деревне, находит новые занятия и увлечения.

«Думала, таких «мастеров» уже нет. Ошиблась»

В редакцию «Кур’ера» написала минчанка. Девушка подробно рассказала, как попыталась отремонтировать машину у слуцкого мастера и что из этого получилось.

Ці лёгка быць вясковай настаўніцай

Валянціна Шкудун, педагог Гольчыцкай школы, 1 верасня пачала свой 33-ці навучальны год. Яна прайшла доўгі шлях, поўны розных выпрабаванняў. На мой погляд, Валянціна Сцяпанаўна — сапраўдны народны настаўнік, які годна выконвае місію педагога.