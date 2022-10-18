Уроженец Весеи, боевой офицер, генерал-майор Иван Гордейчик отмечает 65-летний юбилей. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях Слуцкого и близлежащих районов, оставивших след в его истории. Сегодня наш рассказ об Иване Аркадьевиче Гордейчике, белорусском военачальнике, генерал-майоре, депутате Палаты представителей Национального собрания VII созыва. 20 октября он отмечает 65-летний юбилей.

Иван Аркадьевич Гордейчик родился 20 октября 1957 года в деревне Весея Слуцкого района. Отец Аркадий Иванович и мама Ольга Фёдоровна работали в колхозе. В семье было трое детей: два сына и дочь. Иван был младшим. Трудился с раннего детства, помогал родителям. Нелёгкий труд на земле сформировал в парне трудолюбие, упорство, смекалку, физическую выносливость и терпение. После окончания в 1975 году Весейской школы поступил в Гродненский техникум физической культуры, однако не окончил его, потому что был призван в армию.

Кадровым военным стал случайно

«Можно сказать, кадровым военным стал случайно, – вспоминал Иван Аркадьевич. – Служил солдатом в войсках связи в Группе советских войск в Германии, и мне посоветовали: «Поступай в Рязанское военное училище. С твоими-то силой и физподготовкой!». А я о таком учебном заведении даже не слышал. Это был 1975 год, тогда на одно место претендовали 17 человек. Более чем из 50 представителей нашей части поступили четыре человека, в том числе я».

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Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, затем — Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

От командира разведвзвода до замкомбата

Перед самым выпуском из училища, когда сыну исполнился почти год, Гордейчик подал рапорт о направлении его в Афганистан. Командир роты капитан Александр Лебедь, ставший потом известным российским военачальником и политическим деятелем, успокоил «без пяти минут» лейтенанта и предложил ему сначала подрастить сына, а потом, мол, время рассудит, что и как. Из училища молодой офицер был направлен в 7-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которая дислоцировалась в Литве.

За шесть лет офицер Гордейчик прошёл путь от командира разведвзвода до заместителя командира парашютно-десантного батальона. Воинское звание «капитан» получил досрочно. Его взвод был признан лучшим в дивизии, а в 1985 году подчинённая старшему лейтенанту Ивану Гордейчику отдельная разведывательная рота дивизии стала лучшей в воздушно-десантных войсках. Командир роты был награждён медалью «За боевые заслуги».

Иван Гордейчик Проходил службу на основных командных должностях: командира разведвзвода, роты, заместителя командира, командира парашютно-десантного батальона, потом — полка, командира отдельной гвардейской мобильной бригады, заместителя командующего войсками, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования, первого заместителя начальника Военной академии Республики Беларусь. Уволен из Вооружённых Сил Республики Беларусь в запас в 2015 году.

«Если нет военной жилки, лучше избрать гражданскую стезю, — уверен Иван Гордейчик. — Свою профессию надо любить. Я военный до мозга костей».

Бои в Афганистане не забыть

Весной 1987 года капитан Гордейчик был направлен начальником штаба 1-го батальона в 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк, который располагался на афганской земле в Баграме.

За два года принял участие в 123 боевых операциях, дважды был ранен. Проходил службу с 21 апреля 1987 года по 11 февраля 1989 года в должностях: начальник штаба — заместитель командира парашютно-десантного батальона и командира ПДБ 345‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка в Афганистане. Напоминание о тех боях – орден Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

Какая из наград наиболее ценная

«Конечно, орден Красного Знамени, – отвечает Иван Аркадьевич. – В том бою мои ребята выручили матушку-пехоту». Был 1988 год… Скованный превосходящими силами «духов», мотострелковый батальон оказался зажатым в ущелье. Шёл неравный бой. Разблокировать пехоту поручили парашютно-десантному батальону капитана Гордейчика. К тому времени он уже был комбатом.

Десантники знали, что наши бойцы несут тяжёлые потери. Занявшие господствующие высоты «духи» не давали им поднять головы. Две роты десантников пошли по хребтам. К месту боя прорывались с двух сторон. Карабкались в горы, сбивая в кровь руки, срывая ногти. «Духи» не ожидали, что помощь оказавшимся в капкане «шурави» прибудет так быстро. Опасаясь быть зажатыми в клещи, неся потери, враг отступил. В том бою десантники потеряли двух человек убитыми, ещё один был ранен. Потери душманов были несоизмеримо выше…

В 1987 году Иван получил слепое осколочное ранение правого бедра. В 1988 году — ещё два ранения.

В кругу ветеранов

Иван Аркадьевич Гордейчик является председателем Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов. На парламентских выборах 2019 года он был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Уручскому избирательному округу. В Палате представителей является заместителем председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.

Первая любовь на всю жизнь

Будучи курсантом военного училища, Иван Гордейчик женился на однокласснице Зине, которая в то время училась в Гомельском госуниверситете. Первая любовь, вспыхнувшая в школьные годы, стала единственной для них на всю жизнь. Сын Сергей выбрал себе профессию менеджера, дочь Олеся работает экономистом. Живут сейчас в Полоцке.

Не забывает Иван Аркадьевич и свою малую родину – деревню Весея. Родители умерли ещё в средине 1980-х годов, теперь их навещает на кладбище. Остались старшие брат и сестра, которые всегда очень рады приезду брата. Ведь это их гордость! Не забывает генерал и свою родную школу – всегда находит время заглянуть, а на 100-летний юбилей привёз подарки. Осталось в деревне много друзей детства, с которыми Иван Аркадьевич всегда встречается, и друзья его с нетерпением ждут.

8 октября 2022 года депутат Палаты представителей, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик принял участие в церемонии посвящения в кадеты в Слуцком кадетском училище.

Награды

У Ивана Гордейчика 39 орденов и медалей, среди которых: