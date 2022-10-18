Во вторник, 18 октября, температура воздуха в Слуцке доходила до +18°C. Вероятнее всего, это последний тёплый день октября. Смотрите подборку фотографий, что происходило на улицах города в этот день.

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)
Фотографии: Глеб Рулёв

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

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Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)

Самый тёплый день октября. Каким он был на улицах Слуцка (фото)