В Слуцке выставили на продажу 110-летнее здание бывшего коммерческого училища. Сколько за него просят

В понедельник, 21 ноября, в Минске пройдёт аукцион по продаже цеха по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 116-2. Начальная цена здания — 2 865 000 рублей. Продаёт имущество Слуцкое ЖКХ.

В описании лота говорится: изолированное помещение (консервно-фабрикатный цех) общей площадью 2 824,2 кв.м, где последним располагался Слуцкий консервный завод. Но также и историческое здание бывшего коммерческого училища, которому в этом году исполнилось 110 лет.

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Здание продают с условием: «Изолированное помещение имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство».

В 2020 году «Кур’ер» рассказывал, что реконструкцию здания коммерческого училища предусматривали в будущем проекте общегородского центра. И собирались это сделать максимально близко к первоначальному виду исторического здания. Тогда поступали предложения создать что-либо с образовательной направленностью или исторический музей.

Напомним, что среди немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников здание бывшего коммерческого училища имеет сложную и даже запутанную историю: