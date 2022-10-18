В Слуцке выставили на продажу 110-летнее здание бывшего коммерческого училища. Сколько за него просят

Отдел новостей
-
0
В Слуцке выставили на продажу 110-летнее здание бывшего коммерческого училища. Сколько за него просят
Фото: Алесь Достанко

В понедельник, 21 ноября, в Минске пройдёт аукцион по продаже цеха по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 116-2. Начальная цена здания — 2 865 000 рублей. Продаёт имущество Слуцкое ЖКХ.

В описании лота говорится: изолированное помещение (консервно-фабрикатный цех) общей площадью 2 824,2 кв.м, где последним располагался Слуцкий консервный завод. Но также и историческое здание бывшего коммерческого училища, которому в этом году исполнилось 110 лет.

Реклама

Здание продают с условием: «Изолированное помещение имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство».

В Слуцке выставили на продажу 110-летнее здание бывшего коммерческого училища. Сколько за него просят
Консервно-фабрикатный цех расположен на участке площадью 1,1739 га

В 2020 году «Кур’ер» рассказывал, что реконструкцию здания коммерческого училища предусматривали в будущем проекте общегородского центра. И собирались это сделать максимально близко к первоначальному виду исторического здания. Тогда поступали предложения создать что-либо с образовательной направленностью или исторический музей.

Напомним, что среди немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников здание бывшего коммерческого училища имеет сложную и даже запутанную историю:

Путеводитель по древнему Слуцку: коммерческое училище
Коммерческое училище в Слуцке. Фото: Самир Юхнин
Записки очевидца: о коммерческом училище? Слуцк
Здание бывшего коммерческого училища в середине 1920-х годов было самым высоким и красивым в Слуцке.  Фото из фондов Слуцкого краеведческого музея
Виды на Слуцк 19-го века с дрона (если бы они тогда были)
Историческая реконструкция здания коммерческого училища. Авторы реконструкции: Сергей Богдашич, Игорь Титковский, компьютерный дизайн: Евгений Матюшин
Во время освобождения Слуцка в конце июня 1944 года здание сильно пострадало. В таком состоянии коробка простояла до конца 1950-х годов, пока не была передана соковому заводу. Фото из архива «Кур’ера»