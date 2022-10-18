В Слуцке выставили на продажу 110-летнее здание бывшего коммерческого училища. Сколько за него просят

В понедельник, 21 ноября, в Минске пройдёт аукцион по продаже цеха по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 116-2. Начальная цена здания — 2 865 000 рублей. Продаёт имущество Слуцкое ЖКХ.
В описании лота говорится: изолированное помещение (консервно-фабрикатный цех) общей площадью 2 824,2 кв.м, где последним располагался Слуцкий консервный завод. Но также и историческое здание бывшего коммерческого училища, которому в этом году исполнилось 110 лет.
Здание продают с условием: «Изолированное помещение имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство».
В 2020 году «Кур’ер» рассказывал, что реконструкцию здания коммерческого училища предусматривали в будущем проекте общегородского центра. И собирались это сделать максимально близко к первоначальному виду исторического здания. Тогда поступали предложения создать что-либо с образовательной направленностью или исторический музей.
Напомним, что среди немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников здание бывшего коммерческого училища имеет сложную и даже запутанную историю:
- Летопись здания коммерческого училища
- Записки очевидца: о коммерческом училище в Слуцке