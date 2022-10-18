По данным Белстата, падение реальных доходов жителей Беларуси с января по август 2022 года составило 3,6%, сообщает Sputnik.

В январе-июле падение составило 3,4%, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года. Статистика за полгода показывала сокращение на 2,7%. То есть падение уровня доходов ускорилось.

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Как и раньше, основная часть доходов — зарплаты: это 65% от общего объёма. На втором месте — разные социальные выплаты, куда входят пенсии и пособия, — 22%. Доходы от бизнеса — это всего лишь 8,1%, от собственности и прочие — 4,9%.

Падение уровня доходов происходит на фоне высокой инфляции, хотя она и немного замедлилась: в сентябре годовой показатель составил 17,4%, в августе — 17,9%.