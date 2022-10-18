Проблемы у людей разные. И часто, когда они испробуют разные способы повлиять на ту или иную ситуацию, обращаются в редакцию. Мы не оставляем без внимания ваши обращения: по одним готовим отдельные публикации, о других пишем в еженедельном обзоре. О чём рассказали читатели «Кур’ера» на прошлой неделе.

«Холод, как на дне»

Владимир, житель Слуцка, обратил внимание, что в нескольких магазинах на рынке, где продают мебель, хозтовары, стройматериалы, — холодно. «Там как на дне, отопление не включено. Продавцы с красными носами стоят, в телогрейках, в куртках в магазине ходят. Покупателям тоже неприятно, если в магазине «дубор». Продавцы шутят: «В холоде лучше сохранимся». Но это торговый объект, там должно быть отопление», — считает мужчина.

«Сделали наполовину»

Марина, жительница 12-го городка, не понимает, почему тротуар вдоль улицы Гагарина проложили только частично. «Посмотрите на обочину. Сделали тротуар до половины, выложили плиткой, а про остальное забыли. Вечерами дети идут из школы, с факультативов. Мало того, что темень, так на этой обочине машины и большегрузы стоят. Сколько я боролась с этой дорогой, дело сделали только наполовину», — написала женщина.

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Что-то не так с вентиляцией

Пенсионерка Римма Ивановна живёт на улице Брестской, 32. Женщина пожаловалась на то, что в её однокомнатной квартире не работает внутридомовая вентиляция. По её словам, она не раз обращалась в организации, которые занимаются этими вопросами: ЖКХ, ДПО. Но ситуация не изменилась.

«Почему люди так поступают?»

Жительница Слуцка рассказала, как злоумышленники ломают деревья у неё во дворе. «У меня дом в деревне Кухты, купили три года назад. Живу там в тёплое время года. В этой хате восемь лет никто не жил. Мы навели порядок, убрали, обхаживаем. Сын из питомника привёз сосны. Посадили. Приезжаем — все верхи срезали. Берёзки посадили – и их сломали. Саженцы, которые садим, тоже повреждают. Кто-то гадости делает. Третий год это длится. Грушу, яблоню сломали, помидоры. В этом году я не выдержала, вызвала милицию. Они всё сфотографировали, будут разбираться. Так обидно! За что такие гадости люди делают? Я ни к кому не ступила ногой, никому не навредила. Почему люди так поступают?»

«Семья терпит нападки от соседки снизу»

Случчанка рассказала о соседке, которая, по её словам, не даёт спокойно жить. «Моя семья терпит от соседки снизу всякого рода «нападки». Сначала ходила из-за якобы шума, потом звонила и пугала детей, затем начала писать и бросать в почтовый ящик странные письма. Вызывала на нас милицию просто так. У нас ведь ничего не происходит. Мы нормальная семья, у нас двое детей. Выслушивать и вычитывать то, что от неё приходит, просто нет сил. Я устала с этим бороться. Куда обратиться?» — написала женщина.

«Не улица, а беда»

Фёдор из посёлка Городея Несвижского района рассказал о проблемах с дорогой. «Я живу на улице Климука. Когда-то на дорогу собирали деньги, но асфальт положили только до фермы. А «аппендикс» наш – нет. Сегодня чуть дождь прошёл – это не улица, а беда. Ямы, выбоины, лужи. Дети поскальзываются, падают, два взрослых упали – ноги сломали. Особенно после дождя. Очень хочется, чтобы её наконец сделали», — сказал сельчанин.

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