На базе РУП «Слуцкие пояса» в Слуцке откроется новый цех производственной кооперации для ЗАО СП «Милавица» по изготовлению корсетных изделий. Сейчас слуцкое предприятие набирает учеников по профессии «оператор швейного оборудования».

Подробнее об этом «Кур’еру» рассказала Светлана Бондарчук, директор РУП «Слуцкие пояса».

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Кого приглашают и зачем

«Идёт отбор в группу из 20 человек, — рассказала Светлана Владимировна. — Причём швейное образование не обязательно. «Милавица» — это единственное предприятие, которое само обучает специалистов с нуля. У них современное хорошее оборудование с полным программным обеспечением. При желании человек любой профессии, который обучаем и заинтересован в хорошей зарплате и профессиональном росте, может прийти и обучиться. Ему будет присвоен разряд.

Единственный нюанс — эти люди будут обучены работать только под «Милавицу», конкретно под оборудование для пошива корсетных изделий.

Условия

Мы предоставляем площади с хорошими ремонтом, освещением и условиями, а оборудование полностью предоставит «Милавица». Также те, кого обучат, будут работниками «Слуцких поясов», но заработную плату и задания им будет предоставлять «Милавица». Зарплата у обученных работников будет начинаться от 800 рублей.

Время обучения — до 5 месяцев. На это время людям будет предоставлена ученическая оплата, предусмотренная коллективным договором, и сдельная оплата, которую они будут зарабатывать. Но бывают ученики, которые быстро «схватывают». Были случаи, когда человек уже через месяц обучения может выполнять план. В этих случаях процедура стандартная: пишется ходатайство от мастера, человеку присваивается разряд заранее, и он переходит на контрактную форму оплаты.

О плюсах работы

Технологический процесс производства в «Милавице» хорошо продуман и уже успешно запущен на других фабриках. Продукция «Милавицы» продаётся во многих странах и очень популярна в РФ. Там действительно работают отличные специалисты, которые могут обучить как никто. У них новейшее оборудование, где оператору остаётся сделать минимум необходимых манипуляций. К тому же сырьё «Милавицы» экологически чистое, оно полностью гипоаллергенно, и там могут работать даже люди с какими-то особенностями здоровья, не позволяющими работать на других, более вредных, швейных производствах».