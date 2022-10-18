Летом и осенью в Беларуси идёт сезон так называемой «тихой охоты». Граждане, зачастую семьями, выезжают в леса, чтобы собирать ягоды и грибы. Нередки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние приводят к тому, что люди исчезают.

Печальная статистика

В 2021 году в органы внутренних дел Минской области поступило 36 сообщений об исчезновениях граждан в лесах. При этом не всегда удаётся отыскать заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района хранят тайну исчезновения людей. В настоящее время не установлена судьба 44 граждан, потерявшихся в лесах. К сожалению, мы констатируем: походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. Только за 2017-2021 годы в лесных массивах области было обнаружено более 30 тел умерших грибников.

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В основном потерявшиеся являются людьми преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.

Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. Потом по разным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за помощью в розыске обращались в милицию. Поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, оканчивались благополучно. Судьба некоторых пропавших до настоящего времени остаётся неизвестной.

Ходите в знакомый лес и возьмите с собой компанию

В этой связи милиция призывает не ходить в лес в одиночку. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне этого необходимо также подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти. Лучше всего ходить в знакомый лес и не увлекаться сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.

Если всё-таки вы заблудились, то не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и т.п. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Также обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Как ходить в лес, чтобы выйти живым

Чтобы минимизировать негативные последствия, сотрудники милиции разработали рекомендации о том, как правильно организовывать поход в лес.

Информируйте близких

Если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своём походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если случится беда, вашим родственникам и работникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.

Для родственников

Если человек не вернулся домой в назначенное время, его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать милицию безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! В конце лета в лесу ночью довольно прохладная температура, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации дорог каждый час. При необходимости сотрудники милиции вызовут спасателей из области, кинологов с собаками, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективнее, чем если вы будете вести поиски самостоятельно. Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

Взять с собой

Необходимо тщательно продумать своё снаряжение грибника. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также работники милиции рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, это средство часто может оказаться надёжнее телефона.

Обязательно нужно взять с собой необходимые лекарства, бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

Ваши действия

Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте. И ещё — никогда не переходите водоём, будь то ручей, реки и тем более болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во сне не услышите.

Также очень важно в этом смысле брать с собой в поход побольше еды, тёплых вещей, нож, компас и удобную обувь.