Топ-5 схем. Как жителей Слуцка обманывают телефонные и интернет-мошенники

Об интернет-мошенниках и их новых уловках граждан предупреждают во всех СМИ. Казалось бы, уже все осведомлены о мерах предосторожности в сети, но, к сожалению, случаи обмана среди жителей Слуцкого района не являются редкостью.
Слуцкий РОВД привёл топ-5 примеров, как, используя всевозможные методы и приёмы, сетевые мошенники похищают деньги у доверчивых случчан.
Не верьте щедрым кавалерам с сайтов знакомств
В июле этого года жительница Слуцка на сайте знакомств начала переписку с «обеспеченным мужчиной», который обещал оказать ей материальную помощь в размере 27 000 долларов США. «Благодетель» сообщил, что перевод столь существенной суммы имеет бюрократические препоны, и написал наивной случчанке, что с ней свяжется курьер, поручения которого надо будет выполнить. Только после этого сумма будет переведена на счёт женщины.
В скором времени на связь действительно вышел курьер и сообщил, что случчанке необходимо оплатить таможенную пошлину и налог. Женщина сделала всё, что говорил курьер, и в итоге рассталась с суммой в почти 16 000 белорусских рублей. Как уже понятно, обещанной материальной поддержки от «иностранного благодетеля» не последовало.
Не передавайте никому свои паспортные и личные данные
В августе 2022 года в Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка, которая сообщила, что на её имя в одном из банков оформлен кредит на сумму 1 800 белорусских рублей. Как утверждала женщина, к этому займу она не имеет отношения.
В ходе разбирательства было установлено, что в 2021 году индивидуальный предприниматель устанавливал окна в квартире заявительницы. Бизнесмен убедил женщину предоставить паспортные данные для оформления кредита в целях оплаты услуги по установке окон. В июне 2022 года мошенник по обкатанной схеме, используя паспортные и иные личные данные заявительницы, аналогичным образом оформил кредит на 1800 рублей на имя потерпевшей и распорядился им по собственному усмотрению.
Не берите кредиты и не принимайте участие в «спецоперациях»
В сентябре 2022 года в Слуцкую милицию обратились трое случчан, которых по телефону обманули якобы сотрудники милиции.
Во всех случаях лжемилиционеры действовали одинаково. Представившись высокопоставленным руководителем органов внутренних дел, мошенник убеждал граждан оформить кредит или перевести уже имеющиеся деньги на счёт, указанный «милиционером». Всё это якобы для того, чтобы изобличить и поймать интернет-мошенника. Для убедительности в разговоре использовались сведения о сотрудниках органов внутренних дел, размещённые в открытых источниках, употреблялись свойственные для сотрудников милиции термины.
Доверившись лжемилиционерам, случчане расстались с деньгами в размере более 16 000 белорусских рублей.
Не делайте предоплату при покупках в интернете
В сентябре слуцкие милиционеры зарегистрировали ряд случаев, когда обманывали случчан, которые совершали покупки на сайтах и по объявлениям в популярных мессенджерах.
К примеру, одному случчанину приглянулся прицеп, который продавался через площадку в интернете. Мужчину не смутило, что «продавец» требовал предоплату в размере 900 рублей. В итоге — ни предоплаты, ни прицепа.
Другой обманутый слуцкий покупатель через популярный мессенджер решил купить женскую одежду по ценам ниже рыночных. В качестве предоплаты, как потребовал «продавец», перевёл на указанный в переписке счёт 125 белорусских рублей.
Ещё одна жертва мошенника перевела 76 рублей за несостоявшуюся услугу по перепечатке рукописного текста. Итог известен — ни товара, ни денег.
Не спешите помогать деньгами «попавшим в беду». Проверьте!
У мошенников стало распространено выманивать деньги у граждан под предлогом, что их родственник или знакомый якобы попал в беду и ему нужно помочь.
Вот один из последних примеров. Случчанин получил сообщение от своего приятеля с просьбой срочно помочь деньгами, мол, попал в дорожно-транспортное происшествие, деньги нужны, чтобы уладить инцидент. Более 250 рублей перевёл мужчина на указанные «приятелем» реквизиты. А впоследствии был сильно удивлён, что с приятелем всё нормально, никакого ДТП не было, а его страницу в социальной сети недавно взломали мошенники.
Полезные советы для вашей безопасности
Слуцкий РОВД напоминает правила и меры профилактики телефонных и интернет-мошенничеств.
Признаки того, что покупатель в интернете — мошенник
- Покупатель не особо интересуется товаром, быстро демонстрирует своё желание сделать покупку и переходит к разговору об оформлении оплаты.
- Покупатель просит вас назвать все реквизиты карты, включая фамилию-имя латиницей, срок действия и СVC-код (на обороте карты).
- Покупатель просит вас сообщить ему коды, которые придут вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для оформления платежа.
Признаки того, что продавец в интернете — мошенник
- Отсутствует адрес и телефон, общение предлагается вести через электронную почту или мессенджер.
- Отсутствует реальное имя продавца, имеется только никнейм.
- Продавец зарегистрирован на сервисе недавно, объявление о продаже – единственное.
- Отсутствует фото товара либо же приложен снимок из интернета (это можно определить, используя сервисы поиска дубликатов картинок).
- Слишком низкая цена на товар в сравнении с аналогичными у других продавцов.
- Продавец требует предоплату.
- Продавец принимает оплату только на анонимные реквизиты (электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека, обезличенные банковские карты).
Как не стать жертвой мошенника в интернете
Внимательно изучите информацию о сайте, просмотрите отзывы, сравните цены на товары (услуги) на других сайтах. Отсутствие информации, запутанная схема получения товара зачастую являются признаками мошенничества.
Получите максимально возможные сведения о продавце: адреса, телефоны, историю в соцсетях, наличие службы доставки и т.д. Легальные интернет-магазины и продавцы размещают о себе полную информацию и действуют по принципу «оплата товара после доставки».
Нельзя сообщать (посылать по электронной почте) информацию о своих банковских картах.
Как не стать жертвой телефонного мошенника
- При телефонном звонке от имени якобы родственников следует дозвониться до родных, о которых идёт речь, а не переводить или отдавать деньги незнакомым людям.
- Перезвонить, а лучше подойти в любое отделение банка, от имени которого пришло сообщение о проблемах обслуживания по карте. Ни один банк не будет просить вас совершить какие-либо действия по телефону либо сообщить реквизиты карты.
- Не сообщать посторонним данные о себе, своих близких, родственниках, банковских картах, то есть любую значимую личную информацию.
- Не платить за товар до его получения.