Топ-5 схем. Как жителей Слуцка обманывают телефонные и интернет-мошенники

Об интернет-мошенниках и их новых уловках граждан предупреждают во всех СМИ. Казалось бы, уже все осведомлены о мерах предосторожности в сети, но, к сожалению, случаи обмана среди жителей Слуцкого района не являются редкостью.

Слуцкий РОВД привёл топ-5 примеров, как, используя всевозможные методы и приёмы, сетевые мошенники похищают деньги у доверчивых случчан.

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Не верьте щедрым кавалерам с сайтов знакомств

В июле этого года жительница Слуцка на сайте знакомств начала переписку с «обеспеченным мужчиной», который обещал оказать ей материальную помощь в размере 27 000 долларов США. «Благодетель» сообщил, что перевод столь существенной суммы имеет бюрократические препоны, и написал наивной случчанке, что с ней свяжется курьер, поручения которого надо будет выполнить. Только после этого сумма будет переведена на счёт женщины.

В скором времени на связь действительно вышел курьер и сообщил, что случчанке необходимо оплатить таможенную пошлину и налог. Женщина сделала всё, что говорил курьер, и в итоге рассталась с суммой в почти 16 000 белорусских рублей. Как уже понятно, обещанной материальной поддержки от «иностранного благодетеля» не последовало.

Не передавайте никому свои паспортные и личные данные

В августе 2022 года в Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка, которая сообщила, что на её имя в одном из банков оформлен кредит на сумму 1 800 белорусских рублей. Как утверждала женщина, к этому займу она не имеет отношения.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2021 году индивидуальный предприниматель устанавливал окна в квартире заявительницы. Бизнесмен убедил женщину предоставить паспортные данные для оформления кредита в целях оплаты услуги по установке окон. В июне 2022 года мошенник по обкатанной схеме, используя паспортные и иные личные данные заявительницы, аналогичным образом оформил кредит на 1800 рублей на имя потерпевшей и распорядился им по собственному усмотрению.

Не берите кредиты и не принимайте участие в «спецопе­р­ациях»

В сентябре 2022 года в Слуцкую милицию обратились трое случчан, которых по телефону обманули якобы сотрудники милиции.

Во всех случаях лже­мили­цио­неры дейст­вовали одинаково. Предста­вившись высокопос­тавленным руководителем органов внутренних дел, мошенник убеждал граждан оформить кредит или перевести уже имеющиеся деньги на счёт, указанный «милиционером». Всё это якобы для того, чтобы изобличить и поймать интернет-мошенника. Для убедительности в ра­зго­воре использовались сведения о сотруд­никах органов внутренних дел, размещённые в открытых источниках, употреблялись свойственные для сотрудников милиции термины.

Доверившись лжемилиционерам, случчане расстались с деньгами в размере более 16 000 белорусских рублей.

Не делайте предоплату при покупках в интернете

В сентябре слуцкие милиционеры зарегистрировали ряд случаев, когда обманывали случчан, которые совершали покупки на сайтах и по объявлениям в популярных мессенджерах.

К примеру, одному случчанину приглянулся прицеп, который продавался через площадку в интернете. Мужчину не смутило, что «продавец» требовал предоплату в размере 900 рублей. В итоге — ни предоплаты, ни прицепа.

Другой обманутый слуцкий покупатель через популярный мессенджер решил купить женскую одежду по ценам ниже рыночных. В качестве предоплаты, как потребовал «продавец», перевёл на указанный в переписке счёт 125 белорус­ских рублей.

Ещё одна жертва мошенника перевела 76 рублей за несо­стоявшуюся услугу по перепечатке рукописного текста. Итог известен — ни товара, ни денег.

Не спешите помогать деньгами «попавшим в беду». Проверьте!

У мошенников стало распространено выманивать деньги у граждан под предлогом, что их родственник или знакомый якобы попал в беду и ему нужно помочь.

Вот один из последних примеров. Случчанин получил сообщение от своего приятеля с просьбой срочно помочь деньгами, мол, попал в дорожно-транспортное происшествие, деньги нужны, чтобы уладить инцидент. Более 250 рублей перевёл мужчина на указанные «приятелем» реквизиты. А впоследствии был сильно удивлён, что с приятелем всё нормально, никакого ДТП не было, а его страницу в социальной сети недавно взломали мошенники.

Полезные советы для вашей безопасности

Слуцкий РОВД напоминает правила и меры профилактики телефонных и интернет-мошенничеств.

Признаки того, что покупатель в интернете — мошенник

Покупатель не особо интересуется товаром, быстро демонстрирует своё желание сделать покупку и переходит к разговору об оформлении оплаты.

Покупатель просит вас назвать все реквизиты карты, включая фамилию-имя латиницей, срок действия и СVC-код (на обороте карты).

Покупатель просит вас сообщить ему коды, которые придут вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для оформления платежа.

Признаки того, что продавец в интернете — мошенник

Отсутствует адрес и телефон, общение предлагается вести через электронную почту или мессенджер.

Отсутствует реальное имя продавца, имеется только никнейм.

Продавец зарегистрирован на сервисе недавно, объявление о продаже – единственное.

Отсутствует фото товара либо же приложен снимок из интернета (это можно определить, используя сервисы поиска дубликатов картинок).

Слишком низкая цена на товар в сравнении с аналогичными у других продавцов.

Продавец требует предоплату.

Продавец принимает оплату только на анонимные реквизиты (электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека, обезличенные банковские карты).

Как не стать жертвой мошенника в интернете

Внимательно изучите информацию о сайте, просмотрите отзывы, сравните цены на товары (услуги) на других сайтах. Отсутствие информации, запутанная схема получения товара зачастую являются признаками мошенничества.

Получите максимально возможные сведения о продавце: адреса, телефоны, историю в соцсетях, наличие службы доставки и т.д. Легальные интернет-магазины и продавцы размещают о себе полную информацию и действуют по принципу «оплата товара после доставки».

Нельзя сообщать (посылать по электронной почте) информацию о своих банковских картах.

Как не стать жертвой телефонного мошенника