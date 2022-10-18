Контейнер открывается электронной карточкой. Случчанка, которая живёт в Нидерландах, показала, как у них выбрасывают мусор

Случчанка Анна давно живёт со своей семьёй в Нидерландах. Она прочитала публикацию «Кур’ера» о том, что жители частного сектора в Слуцке выносят отходы в контейнеры, закреплённые за многоэтажками. После этого связалась с нашей редакцией, чтобы рассказать, как выбрасывают мусор голландцы, живущие в частных домах.

У семьи Анны тоже свой дом. Контейнеры для общего мусора невозможно открыть, если нет карточки жильца. «Каждый раз, когда забываю карту, думаю, что пора сделать виртуальную на кошелёк Apple, раз мы вошли в век, когда всё можно при помощи телефона», — говорит случчанка.

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Анна говорит, что контейнеры выглядят маленькими, но на самом деле под землёй находится глубокий колодец. Когда за отходами приезжает мусоровоз, он цепляет конструкцию за верх и поднимает огромный бак. Водитель даже не выходит из машины.

«Ещё мы сортируем отходы. Баки для стекла, бумаги и другого вторсырья никогда не бывают переполнены, поэтому они открыты постоянно. Для них карточка жильца не нужна, — говорит Анна. — Батарейки и лампочки собираются в продуктовых магазинах, а пластиковые бутылки сдаются за деньги».

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