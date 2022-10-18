Сквер «у танка» — это единственная парковая зона у нас в 11-м городке, но по вечерам она совершенно тёмная. Как и положено, здесь есть столбы с фонарями: около 10 штук по основной аллее и ещё примерно восемь — ближе к танку. Но их в этом году ни разу не включали. Как так?

Осенью в семь часов вечера уже темно, но в тёплые дни хочется проводить время на воздухе. Здесь гуляют мамочки с детьми, пенсионеры прогуливаются, молодёжь собирается, люди идут с остановки и от гаражей. Да и название у этого места довольно громкое — Аллея Героев. Впору называть Аллея тьмы…

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