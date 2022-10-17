Год назад я показал читателям «Кур’ера», как выглядит улица Октябрьская. В этом году решил продолжить осеннюю прогулку, поскольку в нашем городе есть не только улица, но и переулок с таким названием.

Наименование своё они получили не по времени года, а в честь Октябрьской революции, которая кардинально изменила историю многих государств в 1917 году. Известно, что улица Октябрьская и переулок названы так по решению Слуцкого городского Совета депутатов трудящихся от 24 апреля 1950 года в связи с утверждением разбивки новых улиц на бывшей территории УВСР (участок военно-строительных работ).

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В один погожий денёк отправился знакомиться с переулком Октябрьский. Настроение было прекрасное – над головой жёлто-рыжий шатёр осенних листьев, голубизна неба и яркое солнце.

Улица Октябрьская и переулок Октябрьский начинаются из одного узла и по длине одинаковые (около 300 метров), но тем не менее статус у них разный.

В начале переулка меня встретил рябиновый куст, как тут не вспомнить строчки Сергея Есенина: «В саду горит костёр рябины красной…». К сведению, мой любимый поэт родился 3 октября.

Среди череды строений глаз сразу выбирает какой-нибудь уютный и ухоженный уголок, как этот.

Через каких-то сто шагов пришлось повернуть налево. За поворотом увидел переулок по всей длине, довольно плотно заставленный частными авто.

Попался и вот такой раритет.

Обратил внимание, что многие хозяева для машин построили основательные гаражи, ворота которых выходят в переулок.

На калитках, как водится, есть грозные предостережения, но вот суровые стражи на глаза не попались, встречались только миролюбивые котики.

Чем отличаются переулки вдали от городских магистралей? Тишиной и спокойствием. Сами дома выражали умиротворение, а осеннее чистое небо и солнышко дополняли эту гармонию.

Дома в переулке Октябрьский разные: есть основательные, есть старой постройки. Обратил внимание на буйно заросшие виноградом калитку, забор, ворота и такой же неприкаянный двор. Дома, как и хозяева, переживают расцвет и упадок. И каждый мечтает о возрождении.