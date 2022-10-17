Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» совместно с первичной профсоюзной организацией КУП «Слуцкводоканал» 14 октября 2022 года провело торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери.

На торжественном мероприятии поздравили и отметили многодетных мам – работниц предприятия. Ведущие приветствовали собравшихся, прозвучали тёплые слова в их адрес. Состоялся и праздничный концерт.

На празднике присутствовали гости — Владимир Александрович Гуринович, председатель Минской областной организации белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Он поздравил с праздником всех присутствующих мам, пожелав мира, семейного благополучия, здоровья и материнского счастья на долгие годы.

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Николай Николаевич Хурсик, главный инженер КУП «Слуцкводоканал», поздравил всех женщин с Днём матери и наградил почётными грамотами.

Со словами благодарности выступила Екатерина Александровна Кабычкина, председатель первичной профсоюзной организации КУП «Слуцкводоканал».

Смотрите подборку фотографий с мероприятия.

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

Торжественное мероприятие, посвященное дню матери

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