«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. В этот раз подписчиком газеты стала Кристина Юрчик.



Мы писали о ней в №40 от 6 октября. Девушка живёт в Лучниках. А поводом для подготовки материала о Кристине стало её увлечение татуировками. Их у неё 15 штук, в том числе на лице. Кристина рассказала «Кур’еру» о своих отношениях с тату и с окружающими людьми.

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