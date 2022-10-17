В субботу, 15 октября, ФК «Слуцк» провёл очередной матч чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 25-го тура «сахарники» гостили в Гомеле, где на стадионе «Центральный» встретились с одноимённой командой.

К очной встрече соперники подходили примерно с одинаковыми настроениями. «Гомель» сыграл вничью в гостях с «Торпедо-БелАЗ» со счётом 1:1, а «Слуцк» на своём родном поле разошёлся безголевым миром с титулованным ФК «БАТЭ». Хотя если бы Сергей Глебко сумел пробить более точно одиннадцатиметровый, то могла бы быть и сенсация.

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Мотивации у футболистов обеих команд хватало сполна. «Гомель» имел неплохие шансы угнаться за лидирующими командами, чтобы побороться за попадание в топ-5, а дальше в топ-3. Гости хотели оторваться подальше от зоны вылета и поправить статистику встреч.

Стартовый свисток прозвучал, и «бело-синие» успели создать две неплохие угрозы у ворот. Сначала Андрей Рум отпасовал на Кирилла Вергейчика, удар которого отразил вратарь, а ещё через минут пять тот же Андрей Рум зарядил сам, но мяч полетел выше ворот. Спустя десять минут подопечные Владимира Невинского обрушили огромный шквал атак.

Огромные усилия приложили Андрей Потапенко и Павел Седько, которые не один раз могли стать героями местных трибун и вывести свою команду вперёд. В одно такое мгновение им даже помог Илья Брановец, который, словно Бэтмен, ловил мяч в воздухе и даже сумел в огромном процессе работы ошибиться. Выкидывая мяч на поле, вратарь отправил его прямо на ногу сопернику, и тот со всей силы зарядил пушку. Реакция и тонус помогли ошибку исправить и загладить, а также совершить ещё одно важнейшее спасение. В конце первого тайма Обуне Жереми имел шанс забить после подачи углового от Юрия Остроуха, но удар прошёл мимо ворот. В итоге на перерыв футболисты ушли при счёте 0:0.

Второй тайм продолжился в том же ключе, пока в конце 61-й минуты Артём Сокол не забил, как оказалось, единственный и победный гол. При подаче углового мяч, затесавшись среди игроков, ударился об газон, и футболист вытянув ногу в виде шпагата, пробил точно в цель. Дальше счёт мог стать и крупнее, но для завершения атаки всегда чего-то не хватало, да и Илья Брановец отдавал все силы.

В итоге встреча завершилась с минимальным перевесом хозяев. «Гомель» взял три очка и занимает шестое место в чемпионате, имея небольшие, но шансы, чтобы побороться за медали.

Тем временем «Слуцк» идёт на двенадцатом месте, находится в комфортном расстоянии от зоны вылета, но, если постарается, может быть ещё выше и повторить своё прошлогоднее достижение. Впереди пять туров, расслабляться и сдаваться никто не собирается.

Следующую встречу подопечные Александра Гуриновича проведут дома. Она состоится в среду и начнется в 15.00 на стадионе «Городской». Соперником будет столичное «Динамо».