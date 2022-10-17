Со вторника, 18 октября, с ЧУП «Амирхан» расторгли договор на техническое обслуживание многоквартирных домов в Слуцке и в агрогородках. Они перешли обратно Слуцкому ЖКХ.

Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Бирюк, заместитель директора службы заказчика ЖКУ Слуцкого района.

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Какие дома обслуживал «Амирхан»

Слуцк:

улица 14 Партизан, 60, 66А, 70;

улица Зелёная, 3, 5А, 7, 19, 21, 23;

улица Чехова, 18, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59;

улица Чкалова, 8;

улица Борисовца, 24, 30;

улица Магистральная, 7.

Агрогородок Гацук:

улица Заводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Агрогородок Греск:

улица Минская, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 62, 68, 77;

переулок Спортивный, 2;

улица Школьная, 2.

Агрогородок Вежи:

улица Минская, 3, 4, 5, 6, 7.

Как и раньше, жителям этих домов надо обращаться с заявками в службу 115.

Напомним, что техническим обслуживанием 24 многоквартирных домов в микрорайоне «Чехова» и домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи частная фирма «Амирхан» из Сморгони занималась с 1 января 2022 года, потому что выиграла тендер на услугу.

За всё время случчане не раз жаловались в редакцию «Кур’ера», как сложно найти мастеров, когда они нужны, а потом и на проблемы с запуском системы отопления.

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