Со вторника, 18 октября, с ЧУП «Амирхан» расторгли договор на техническое обслуживание многоквартирных домов в Слуцке и в агрогородках. Они перешли обратно Слуцкому ЖКХ.
Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Бирюк, заместитель директора службы заказчика ЖКУ Слуцкого района.
Какие дома обслуживал «Амирхан»
Слуцк:
- улица 14 Партизан, 60, 66А, 70;
- улица Зелёная, 3, 5А, 7, 19, 21, 23;
- улица Чехова, 18, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59;
- улица Чкалова, 8;
- улица Борисовца, 24, 30;
- улица Магистральная, 7.
Агрогородок Гацук:
- улица Заводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Агрогородок Греск:
- улица Минская, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 62, 68, 77;
- переулок Спортивный, 2;
- улица Школьная, 2.
Агрогородок Вежи:
- улица Минская, 3, 4, 5, 6, 7.
Как и раньше, жителям этих домов надо обращаться с заявками в службу 115.
Напомним, что техническим обслуживанием 24 многоквартирных домов в микрорайоне «Чехова» и домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи частная фирма «Амирхан» из Сморгони занималась с 1 января 2022 года, потому что выиграла тендер на услугу.
За всё время случчане не раз жаловались в редакцию «Кур’ера», как сложно найти мастеров, когда они нужны, а потом и на проблемы с запуском системы отопления.
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