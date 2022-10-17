Солигорчанка попыталась продать обувь на торговой площадке. Представляясь жительницей Борисова, мошенники пообещали жертве такую схему: «получить оплату» за один «клик», а потом курьер заберёт товар прямо из дома.
В очередной раз мошенники совершили хищение при помощи «фишинговой» ссылки, замаскированной под службу доставки — введя конфиденциальные данные, солигорчанка мгновенно лишилась более 1500 рублей, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.
Защититься от мошенников помогут простые правила:
- Никому нельзя называть данные банковской карты — ПИН-код и СVV (трёхзначный код на обратной стороне карты).
- При получении сообщений о блокировке карты или списании денежных средств не стоит перезванивать по указанному в СМС номеру.
- Нельзя передавать паспортные данные чужим людям и сотрудникам по телефону.
- Запрещено передавать любое содержание СМС-сообщений из банков и платёжных систем, устанавливать под любыми предлогами программы для удалённого управления гаджетом.