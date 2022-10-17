Солигорчанка попыталась продать обувь на торговой площадке. Представляясь жительницей Борисова, мошенники пообещали жертве такую схему: «получить оплату» за один «клик», а потом курьер заберёт товар прямо из дома.

В очередной раз мошенники совершили хищение при помощи «фишинговой» ссылки, замаскированной под службу доставки — введя конфиденциальные данные, солигорчанка мгновенно лишилась более 1500 рублей, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

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Защититься от мошенников помогут простые правила: