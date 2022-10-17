Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 10 по 16 октября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от @yu92li

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Публикация от 𝕰𝖐𝖆𝖙𝖊𝖗𝖎𝖓𝖆 (@5_karapuz_5)

 

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Публикация от Психотерапевт Наталья Руткевич (@dr.rutkevich)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от Lora🌺 (@larisalinkovaya)

 

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Публикация от Irina (@frame_every_day_)

 

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Публикация от Ольга_Жаврид (@oliazhavrid)

 

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Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sherp)

 

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Публикация от Валентина (@valentinakananovic)

 

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Публикация от Anna Gresskaya (@anna_gresskaya)