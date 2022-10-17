С 19 по 21 октября на территории Слуцка и района пройдёт комплексное учение по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороне. Аварийные службы отработают действия по реагированию на различные нештатные ситуации, сообщает пресс-служба МЧС.

По легенде, в эти дни в районе объявят штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с и понижением температуры воздуха до -20°C. Во время ураганного ветра, обильного снега и «ледяного» дождя на отдельных участках автодорог возможны падения деревьев и образование снежных замётов, повреждение зданий и сооружений, обрывы воздушных линий электропередачи, аварии на системах жизнеобеспечения населения.

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На аварийные и нештатные ситуации будет немедленно реагировать районная комиссия по ЧС. Она будет определять силы и средства, которые нужны для оказания помощи людям и устранения последствий непогоды.

Среда, 19 октября

Около 10.00 поступит информация об обильном выпадении снега на участке автодороги (Р-43) около деревни Слобода, что приведёт к образованию снежных замётов, падению деревьев на проезжую часть.

В заторе окажется около 8 автомобилей. Из-за плохой видимости произойдёт ДТП с участием бензовоза, перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля. Из-за столкновения в цистерне бензовоза образуется течь. Помощь спасателей и медиков потребуется людям, зажатым в легковушке. Продолжительный затор приведёт к тому, что у автовладельцев закончится топливо в автомобилях. На этой же вводной специалисты отработают поиски потерявшихся в лесу граждан, которые сами пойдут за топливом.

Потом службы района покажут реагирование на подмыв и частичное разрушение плотины на водохранилище Рудня вблизи деревни Рудня, которое приведёт к подтоплению домов. Из-за образовавшегося течения помощь потребуется и терпящим бедствие рыбакам.

В этот же день, по легенде, ураганный ветер повредит кровли многоквартирных и частных домов и других объектов в городе Слуцке. Под завалами окажутся люди. Для реагирования на место немедленно прибудут подразделения МЧС, медики, сотрудники РОВД, органы власти. Будет организована эвакуация и отселение жителей в пункты временного размещения.

Четверг, 20 октября

Утром в аварийную службу поступит сообщение о повреждении при проведении земляных работ подземного газопровода высокого давления с выходом газа в атмосферу в районе улицы Солигорской в Слуцке. Место аварии оперативно оцепят. По этому адресу прибудут аварийные бригады «Слуцкгаза». Спасатели обеспечат пожарную безопасность при проведении аварийно-восстановительных работ.

Аварийное отключение на газопроводе приведёт к остановке работы котельной. Без теплоснабжения останутся десятки жилых домов. По вводной, температура на улице будет -20°C.

Во время работ по подключению резервного источника теплоснабжения произойдёт разрыв отопительного котла. Пострадает работник ЖКХ, который будет рядом с агрегатом. Помощь пострадавшему, устранение аварии на теплосети, доставка и установка резервного котла, проведение работ по недопущению размораживания отопительной системы отработают службы района на этой площадке.

Следующая авария произойдёт на территории Слуцкого сахарорафинадного комбината. В результате нарушения технологического процесса, из-за выхода из строя оборудования приточно-вытяжной вентиляции, в цехе фасовки произойдёт увеличение концентрации сахарной пыли до опасных пределов. Как следствие, произойдёт взрыв. Под завалами окажутся работники предприятия. Участники учений отработают эвакуацию на объекте в случае ЧС, оцепление места происшествия, извлечение пострадавших из-под завалов и оказание им помощи, ликвидацию последствий аварии.

Чуть позже произойдёт «авария» на ещё одном крупном предприятии в районе — Слуцком сыродельном комбинате. При проведении работ по техническому обслуживанию систем компрессорной случится разгерметизация трубопровода с последующим выбросом аммиака. Пострадают работники предприятия. На этой водной подразделения МЧС предотвратят распространение облака опасного вещества — установят водяные завесы, наложат бандаж, проведут химическую разведку.

Затем, по легенде, в результате прохождения циклона, сопровождающегося ледяным дождём при температуре воздуха до -28°C, произойдёт обрушение линий электропередачи. Службы района отработают навыки по замене опоры ЛЭП и восстановлению электроснабжения населённых пунктов.

Пятница, 21 октября

В этот день участники учений отработают теоретические и практические вводные для оценки общей готовности Слуцкого района к проведению мероприятий гражданской обороны.