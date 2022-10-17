Епископ Евсевий попрощался с прихожанами Слуцкой епархии в кафедральном соборе Солигорска. Что происходило во время литургии

В воскресенье, 16 октября, епископ Друцкий Евсевий, который управлял Слуцкой епархией до 14 октября, совершил прощальную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Солигорске.

Епископ Евсевий поблагодарил священнослужителей за «самоотверженные труды на ниве Христовой, за всестороннюю помощь, а также всех прихожан».

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Евсевий сказал: «Дорогие отцы, братия и сестры! Болью в моем сердце отозвались волнения и нестроения, тревога и беспокойство в нашей епархии, предшествующие моему отъезду. Хорошо понимаю ваши чувства, но прошу вас, возлюбленные, отнестись к произошедшему с христианским смирением и воспринять это как Волю Божию.

Важно, чтобы мир и спокойствие и отсутствие всяких нестроений пребывали на благословенной Слуцкой земле и чтобы мы были христианами не только по букве, но и по любви, которую мы, как истинные ученики Христовы, должны иметь между собою.

Запоминаются всегда встреча и прощание, и я сердечно прошу вас, чтобы наше прощание было светлым и радостным. «Сыне, даждь Ми твое сердце», — говорит Господь. Вверим наши сердца Небесному Отцу, Который Один знает, что нужно каждому из нас прежде нашего прошения у Него.

Благодарю всех вас, дорогие, за радушие и гостеприимство, за доброту, теплоту и сердечность, я по-прежнему открыт для общения с каждым из вас и буду молиться о всех вас, вручая вас Всемилостивому Предстательству нашей Всеобщей Матери, Покров Которой мы все вместе, единым сердцем, светло праздновали. Прошу и Ваших святых молитв. Божие благословение, мир, любовь и спокойствие да пребудут со всеми вами!»

Тёплые слова благодарности и добрые пожелания епископу Евсивию высказали многие прихожане Слуцкой епархии, представители сестричеств и молодёжных братств.

Напомним, что в четверг, 13 октября, Синод РПЦ в Москве отправил епископа Слуцкого и Cолигорского Евсевия служить в должности викария в Витебской епархии.

В августе православные верующие собирали подписи, чтобы епископа Евсевия оставили главой Слуцкой епархии. Позже люди также просили приостановить его перевод в Витебскую область.