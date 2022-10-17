По состоянию на 17 октября в Беларуси возбуждено 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба — более 7 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.

Большинство из уголовных дел появилось по материалам Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Четыре должностных лица находятся под стражей.

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Комитет госконтроля выявил случаи необоснованного повышения цен в сети магазинов «Доброном», сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что должностные ЗАО «Доброном» знали о запрете повышения розничных цен на товары и не обеспечили «принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества». Это привело к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасы, сыры, молочную и другую продукцию.

В итоге с 6 по 7 октября эти товары более чем в 120 магазинах сети по всей стране продавались покупателям по завышенным ценам.

Уголовное дело возбудили в отношении двух должностных лиц ретейлера. Подозреваемые задержаны.