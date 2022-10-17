«Цена простой доски поднялась так, что изделие из неё становится непродаваемым». Что говорят продавцы на ярмарке в Солигорске

На ярмарке в минувшие выходные было многолюдно. Крупных предприятий со своими товарами было немного. Зато торговцев продукцией с личного подворья и ремесленников — достаточно. Не помню, о чём говорили на Сорочинской ярмарке у Гоголя, а на этой можно было услышать разговоры о трудностях момента. Многие жаловались на невозможность дальше заниматься своим делом.

Валентина: «Нас, стариков-дураков, работа любит»

Валентина: «Заниматься производством мёда стало невыгодно, себе в убыток. У нас в Солигорске квартира, есть родительский дом, большой огород, работаем, не запускаем. Хорошо, что сын помогает. Второй сын сбежал в Вильнюс, он большой специалист – программист. А нас, стариков-дураков, работа любит».

Николай Александрович: «Столярное изделие становится непродаваемым»

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Николай Александрович, шахтёр на пенсии: «Родился я в деревне Березники, живу летом в деревне, зимой – в Солигорске. Столярные работы познаю с малых лет. Делаю под заказ столы, скамейки и многое другое. Но цена простой доски поднялась так, что изготовленное из неё столярное изделие становится непродаваемым».

Константин Аркадьевич: «Профессия пчеловода на мне и закончится…»

Константин Аркадьевич, Столинский район: «У меня 100 ульев в своём хозяйстве. Вдобавок работаю пчеловодом в Дубойском лесхозе Столинского района. Раньше мёд принимали заготовители госпредприятий, а весной привозили пустые фляги. А сегодня мёд везут в Беларусь из других государств. Я пчеловод в третьем поколении. Сейчас купить нужную доску, другие материалы для успешного пчеловодства очень дорого. Топливо на транспорт – очень дорого. Из всего этого скажу, что профессия пчеловода на мне и закончится».

Юрий Михайлович: «Горбачёв разбил моё счастье»

Юрий Михайлович, продавец мёда: «Живу в деревне Драчева Солигорского района в многоквартирном доме. У меня в хозяйстве корова, свинья, 10 семей пчёл, которые стоят в соседней деревне Сковшин. Раньше служил прапорщиком в Советской Армии в Германии. Горбачёв разбил моё счастье, когда вывел войска. Дорабатывал до пенсии 6 лет в колхозе. Я за то, чтобы, как в минувшее время, маршал Жуков дошёл до Ла-Манша. Да, не улыбайтесь, я в политике не дурак».

Немного о ценах

Цены на мясо от «Солигорскторг»:

рагу свиное – 3 руб.,

свинина в разрубе – 9,22 руб.,

филе — 16 руб.,

тазобедренная часть – 11,50 руб.,

колбаски -12 руб.

Другое:

картофель — 0,70-1 руб.

лисички – 15 руб.

помидоры — 2,50-3,50 руб.

мёд (банка 0,5 л) – 8-12 руб.

лук – 0,70–1 руб.

И вся остальная сельхозпродукция очень дешёвая, но не видел, чтобы солигорчане покупали много про запас.