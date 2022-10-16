В Гааге судят пропагандиста, чьё «Радио тысячи холмов» призывало к массовым убийствам. Он скрывался больше 20 лет

Фелисьену Кабуге 89 лет. Он считается основателем и главным спонсором «Радио тысячи холмов» — пропагандистской радиостанции из Руанды, которая транслировала человеконенавистнические сообщения, направленные в адрес народа тутси, пишет Meduza.

На «Радио тысячи холмов» работали исключительно представители другого руандийского народа — хуту. В передачах тутси сравнивали с тараканами и подстрекали к их убийствам. В 1994 году в Руанде, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек.

Кабугу удалось арестовать только в 2020 году рядом с Парижем.