Небесные фламинго, спаривающиеся пчёлы и другие победители конкурса фотографий дикой природы

Организаторы международного конкурса Wildlife Photographer of the Year объявили победителей 2022 года. Всего жюри рассмотрело более 38 тысяч фотографий из 93 стран мира, из которых выбрало лучшие работы, пишет Onliner.

Фотограф года

На фото — самцы «кактусных» пчел (Diadasia), сражающиеся за самку. Снимок сделала американка Карин Айгнер. Кадр получился случайно: она просто заметила пчелиные клубки на земле и пролежала в пыли несколько минут, пока не поймала динамичную композицию с парой пчел, подлетающих сбоку.

Юный фотограф года

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Победил автор из Таиланда, который участвовал в соревновании фотографов 15—17 лет. Ему удалось сфотографировать усы полосатика Брайда — одного из распространенных видов китов. Серая «шерсть» на фото на самом деле является усами, которых у таких китов может быть до 370 пар. Они используются для фильтрации мелкой рыбы и ракообразных, которыми питается животное.

Пробираясь через туманный лес, автор увидел скопу, сидящую на мертвом дереве — в ожидании, пока туман исчезнет и можно будет охотиться.

В конце однодневной поездки с семьей девочка заметила необычную драку. Два горных козла столкнулись рогами и продолжили обмениваться ударами, стоя на задних лапах — как боксеры на ринге.

Искусство природы

Снимок сделан на высохшем соляном озере Салар-де-Уюни в Боливии — его также называют «зеркалом в небе».

Дикая природа в городе

Снимок сделал российский фотограф Дмитрий Кох, путешествуя по Колючинской губе на лодке. На берегу он увидел полярных медведей, которые облюбовали дом в заброшенном поселении. С помощью дрона Дмитрию удалось сделать несколько снимков — в том числе этот, победивший в своей категории.

Портреты животных

На фото — канарская дрофа, редкая немигрирующая птица, которая находится под угрозой вымирания. Чтобы запечатлеть брачный танец птицы, фотограф с ночи прятался рядом с местом ежегодных птичьих плясок.

Животные в среде обитания

Снимок очкового медведя, стоящего на границе природы и цивилизации, удалось сделать неподалеку от Кито, столицы Эквадора.

Амфибии и рептилии

Фото сделано в «Пещере висячих змей» в Мексике. Название места хорошо его описывает: здесь живет множество крысиных змей, которые по вечерам высовываются из щелей между камнями, ловя летучих мышей прямо в воздухе.

Океаны: глобальная картина

Используя камеру на операторском кране, фотограф снимал китов, которые постепенно приближались к его лодке. Ему повезло: в темной воде удалось заснять момент совокупления.

Водоемы: глобальная картина

Фотограф использовал дрон, чтобы показать контраст между живым лесом и озером Аматитлан, которое зарастает водорослями. Причина тому — 75 тысяч тонн отходов, которые сюда ежегодно сливают из города Гватемала.

Растения и грибы

Автор использовал широкоугольный объектив и вспышки, чтобы создать сказочную атмосферу. В центре изображения — сморчки, цветущие всего несколько дней в году.

Фотожурналистика

На снимке известного фотожурналиста Брента Стиртона — последние минуты жизни Ндакаси, горной гориллы. Ее спасли в двухмесячном возрасте после того, как ее группу уничтожила угольная мафия в Национальном парке Вирунга (Демократическая Республика Конго). Ндакаси находится на руках своего спасителя и опекуна Андре Баумы.